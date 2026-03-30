Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 27 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12.729,2. Primo supporto individuato a 12.400,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13.057,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)