Colgate-Palmolive in rally, assist da analisti

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il titolo Colgate-Palmolive , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Deutsche Bank. Gli esperti dell'ufficio studi, hanno alzato il giudizio sul titolo del gruppo dei beni di consumo a "buy" da "hold".



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Analizzando lo scenario di Colgate-Palmolive si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 84,76 USD. Prima resistenza a 87,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 83,46.



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