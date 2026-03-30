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Colgate-Palmolive in rally, assist da analisti

Finanza, Consensus
Colgate-Palmolive in rally, assist da analisti
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il titolo Colgate-Palmolive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Deutsche Bank. Gli esperti dell'ufficio studi, hanno alzato il giudizio sul titolo del gruppo dei beni di consumo a "buy" da "hold".

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Analizzando lo scenario di Colgate-Palmolive si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 84,76 USD. Prima resistenza a 87,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 83,46.
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