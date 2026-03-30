DHH acquista BLS per 1,3 milioni di euro ed entra nella Managed Cybersecurity

(Teleborsa) - DHH , società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha completato l'acquisizione del 65% di B.L.S. Consulting. Fondata nel 1995 e con sede a Pavia, BLS è un Managed Service Provider attivo nel segmento B2B, specializzato nella gestione proattiva e da remoto delle infrastrutture IT dei propri clienti, con un focus sulla cybersecurity. Il modello di business si basa prevalentemente su ricavi ricorrenti, che rappresentano oltre l'80% del fatturato.



Guidata da Vito Savino, Mauro Bruseghini e Antonio Reale, l'azienda ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 2,5 milioni di euro, marginalità positiva e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) di circa 400 mila euro. Negli ultimi dieci anni, BLS ha registrato risultati costantemente in utile, accompagnati da una crescita progressiva del fatturato, una PFN attiva e una solida capacità di generazione di cassa.



DHH ha completato la prima fase dell'operazione con l'acquisizione del 65% del capitale sociale di BLS e la sottoscrizione di patti parasociali che le attribuiscono un'opzione per l'acquisto del restante 35% entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio 2027. Il valore complessivo dell'operazione è pari a 1,3 milioni di euro. Il corrispettivo per la partecipazione iniziale del 65% è stato interamente versato in denaro, utilizzando le disponibilità liquide di DHH. I risultati di BLS saranno consolidati integralmente nei bilanci di DHH a partire da aprile 2026.



"Con il closing dell'operazione avviamo una collaborazione industriale con BLS che completa il perimetro di DHH nei servizi di cloud, connettività e infrastruttura gestita - ha commentato il presidente Giandomenico Sica - L'ingresso di BLS ci consente di integrare competenze di cybersecurity all'interno della nostra offerta, mentre il gruppo metterà a disposizione piattaforme e capacità operative per supportarne la crescita. Desidero ringraziare Vito Savino, Mauro Bruseghini e Antonio Reale per il lavoro svolto e per il percorso costruito negli anni, che rappresenta la base su cui iniziamo a lavorare insieme. L'obiettivo è sviluppare servizi sempre più integrati per i nostri clienti, in un contesto di mercato che richiede flessibilità, competenza e rapidità di esecuzione".

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