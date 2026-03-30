Eni ed Eni Foundation: siglato Memorandum di Intenti con MoHP e la HIO al Cairo

Con le istituzioni egiziane per sostenere la gestione ospedaliera e il rafforzamento delle competenze al Cairo

(Teleborsa) - Eni, attraverso la sua controllata Ieoc, ed Eni Foundation hanno firmato oggi un Memorandum di Intenti (MoI) con il Ministero della Salute e della Popolazione (MoHP), la Health Insurance Organization (HIO) e il Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie (MoP) per avviare una cooperazione congiunta finalizzata allo sviluppo e all'implementazione di un progetto sanitario per la comunità, volto a rafforzare i servizi sanitari e migliorare il benessere della popolazione del Governatorato del Cairo, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.



Ieoc ed Eni Foundation, in collaborazione con il MoHP e la HIO, avvieranno un progetto pilota per rafforzare la gestione ospedaliera presso il New Heliopolis Hospital del Cairo, trasferendo le migliori pratiche del modello sanitario italiano, al fine di migliorare efficienza, qualità, sostenibilità ed equità di accesso alle cure. Il progetto del New Heliopolis Hospital è una struttura sanitaria avanzata con una capacità di circa 400 posti letto e servirà un'area di 4 milioni di persone, offrendo servizi in diverse specialità chiave, tra cui cardiologia, oncologia, medicina materna e pediatria.



L'iniziativa – spiega Eni in una nota – mira a fornire supporto per l'avvio e la progressiva messa a regime delle nuove strutture ospedaliere, rafforzando i processi operativi, organizzativi e gestionali e fornendo assistenza tecnica durante le fasi iniziali di attività. L'obiettivo specifico è ottimizzare l'assistenza e i servizi migliorando qualità, continuità e accessibilità, con particolare attenzione alla salute materno-infantile.



L'accordo riflette l'impegno di Eni per lo sviluppo sostenibile e una crescita inclusiva nei Paesi in cui opera e si inserisce nel solco del progetto di Eni Foundation dedicato ai bambini al Cairo e a Port Said. Attraverso la collaborazione, i partner intendono rafforzare l'impatto positivo delle proprie iniziative, contribuendo al benessere a lungo termine delle comunità.



Eni opera in Egitto attraverso la propria controllata Ieoc ed è attualmente il principale produttore del Paese, con una produzione di idrocarburi superiore a 240mila barili di olio equivalente al giorno in quota Eni nel 2025.



Eni Foundation è un'organizzazione non profit istituita da Eni nel 2006 per promuovere e realizzare, in Italia e nel mondo, iniziative in ambito sociale, umanitarie e sanitario, con particolare attenzione ai bambini e alle comunità vulnerabili.

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