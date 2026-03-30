Notorious Pictures in perdita per 3,3 milioni di euro nel 2025 senza produzioni internazionali

(Teleborsa) - Notorious Pictures , società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 36,4 milioni di euro (94,8 milioni nel 2024), in decremento di circa il 61,6%. Il Margine Operativo Lordo consolidato (EBITDA) è pari a 13,3 milioni di euro, in diminuzione del 34%; tale decremento è riconducibile alla mancata contrattualizzazione di commesse di produzione esecutiva internazionale, mentre l'aumento del margine percentuale, passato dal 21,4% del 2024 al 36,7% del 2025 consegue alla diversa composizione dei ricavi, essendo la produzione esecutiva internazionale connotata da una ridotta marginalità percentuale rispetto alle attività di produzione e di distribuzione. Il Risultato operativo consolidato (EBIT) è negativo e pari a 1 milione di euro circa rispetto al risultato dell'esercizio 2024 positivo e pari ad 5,2 milioni; l'EBIT margin è passato dal 5,5% del 2024 al valore negativo del 2,7%. Il risultato netto consolidato è pari a una perdita di 3,3 milioni di euro, a fronte di un risultato positivo di 3,3 milioni del 2024. L'indebitamento finanziario netto consolidato, comprensivo dell'effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16, passa da 45,3 milioni al 30.06.2025 ad 39,9 milioni di euro al 31.12.2025.



"Nel 2025 il Gruppo Notorious Pictures ha consolidato il proprio modello di business - ha commentato il presidente Guglielmo Marchetti - Tuttavia, due fattori hanno impattato significativamente sui i numeri di bilancio: per quanto riguarda il valore della produzione questo è in diminuzione non essendoci state produzioni esecutive internazionali che nel 2024 avevano pesato per circa 60 milioni di euro; altro elemento di forte impatto è relativo al risultato netto negativo causato esclusivamente dall'impossibilità di contabilizzare una somma rilevante di contributi statali per effetto del ritardo nell'emanazione delle leggi e dei conseguenti decreti attuativi".



"In termini di business, tutte le unit e le controllate sono in ottima posizione per valorizzare nel 2026 e negli anni a venire le opportunità che il mercato metterà a disposizione. Confidiamo sul ritorno ad una "normalità", quindi il recupero dei ritardi accumulati da parte della pubblica amministrazione, visto l'insediamento nella Direzione Cinema e Audiovisivo della nuova struttura dirigenziale e il potenziamento delle risorse umane - ha aggiunto - Siamo molto orgogliosi della grande performance della controllata al 100% Notorious Cinemas che ha visto raddoppiare in 24 mesi il proprio volume d'affari consacrando la leadership come primo circuito indipendente a livello nazionale. Siamo convinti che il 2026 sarà un anno di importante crescita per il Gruppo Notorious Pictures e, in ogni area di business, siamo certi di portare valore".



(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)

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