Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM

(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che sta segnando un calo del 2,31%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco BPM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo di Banco BPM ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 11,83 Euro. Supporto a 11,53. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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