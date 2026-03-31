NewPrinces, ricavi a 2,96 miliardi (+80%) e utile netto a 375 milioni dopo le acquisizioni del 2025

(Teleborsa) - NewPrinces , gruppo italiano quotato su Euronext Milan attivo nei settori food & beverage e retail, ha chiuso il 2025 con risultati record su tutti i principali indicatori, in un anno segnato da tre acquisizioni strategiche che ne hanno trasformato dimensione e perimetro operativo.



I ricavi consolidati si attestano a 2,96 miliardi di euro (+80,4% rispetto agli 1,64 miliardi del 2024), con ricavi proforma - includendo l'intero contributo delle società acquisite - pari a 6,5 miliardi. L'EBITDA normalizzato raggiunge 240 milioni con un margin dell'8,1%, in linea con la guidance. Il risultato operativo sale a 430,8 milioni (+115%), beneficiando anche di proventi da business combination pari a 319,7 milioni ancora provvisori. Il risultato netto consolidato è pari a 375 milioni; al netto degli effetti da business combination, il risultato netto adjusted si attesta a 63,7 milioni (+1.232%). La liquidità disponibile supera 1,3 miliardi, con la posizione finanziaria netta che migliora a -83 milioni escludendo gli effetti IFRS 16 è positiva per 319 milioni.



A settembre è stata perfezionata l'acquisizione di Princes Ready to Drink da Diageo per 101 milioni, comprensiva dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba. A dicembre è entrata nel perimetro Plasmon con i marchi Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, acquisita da Kraft Heinz. Sempre a dicembre è stato completato il closing di Carrefour Italia per un enterprise value di circa 1 miliardo, portando una rete di oltre 1.000 punti vendita sul territorio nazionale. A ottobre, infine, la controllata Princes Group plc è stata quotata al London Stock Exchange con una capitalizzazione all'IPO di circa 1,16 miliardi di sterline, con successiva inclusione nell'indice FTSE 250.



Angelo Mastrolia, Presidente, ha dichiarato: "Le acquisizioni di Princes Ready to Drink, Plasmon e Carrefour Italia hanno trasformato il Gruppo in un operatore integrato e diversificato, presente lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione, con Princes Group e Centrale del Latte d'Italia, alla distribuzione, con oltre 1.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Grazie a una piattaforma integrata e a una solida posizione finanziaria, supportata da una liquidità disponibile superiore a 1,3 miliardi, riteniamo di essere particolarmente ben posizionati per cogliere ulteriori opportunità di crescita, anche attraverso operazioni di M&A".



Per il 2026 il management monitora l'impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi di approvvigionamento e sull'energia, senza al momento impatti diretti quantificabili.

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