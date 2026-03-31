Nike, acquisti sul titolo in attesa della trimestrale: analisti prevedono utili in calo e vendite stabili

(Teleborsa) - Il colosso delle scarpe da ginnastica Nike viaggia in denaro nella metà seduta di Wall Street mentre gli investitori attendono la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2026, dopo la chiusura dei mercati.



Secondo le stime di consensus di LSEG, gli analisti prevedono un forte calo degli utili trimestrali a 0,28 dollari per azione e un fatturato stabile di 11,24 miliardi di dollari.



In occasione dei risultati del secondo trimestre fiscale a dicembre, Nike aveva dichiarato vendite in aumento del 9% in Nord America, il suo mercato più grande. Ma la buona notizia è stata oscurata dal forte calo in Cina, dove il fatturato è diminuito del 17%.



Il gigante dell'abbigliamento sportivo è nel mezzo di una importante ristrutturazione sotto la guida dell'amministratore delegato Elliott Hill. A circa un anno e mezzo dal suo insediamento, Hill ha fatto progressi nel risanamento di alcune aree dell'azienda, ma ha chiarito che ci vorrà del tempo prima che l'intera azienda migliori, data la sua dimensione e complessità.



Durante tutto il processo di rilancio, l'azienda ha avvertito che i progressi non sarebbero stati lineari e che alcune aree di business avrebbero registrato miglioramenti più rapidi di altre, rendendo difficile per gli investitori valutare la durata della ripresa.

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