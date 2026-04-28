Avio, l'assemblea approva il bilancio e nomina CdA e Collegio sindacale

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Avio sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia, che ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile netto di 10.040.914 euro.



L’Assemblea ha inoltre approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile netto come segue: quanto a Euro 6.800.000 a dividendo, quanto a Euro 502.046 a riserva legale, quanto a Euro 2.738.868 a utili portati a nuovo. Il dividendo unitario è pari a 0,14846 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e con data di legittimazione a percepire i dividendi fissata il 19 maggio 2026 (c.d. record date).



L’Assemblea ha preso altresì atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all’esercizio 2025, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024.



Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi, l’Assemblea: con il voto favorevole di circa il 97% del capitale intervenuto in Assemblea, ha approvato – con deliberazione vincolante - la Prima Sezione della Relazione contenente le politiche in materia di remunerazione di Avio S.p.A.; con il voto favorevole di circa il 98% del capitale intervenuto in Assemblea, ha deliberato in senso favorevole – con deliberazione non vincolante - in merito alla Seconda Sezione della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2025 o ad essi relativi.



L’Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, ed ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Roberto Italia, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giulio Ranzo, Stefano Ratti, Stefania Tomassi, Laura Pierallini, Heidi Shyu, Maria Elena Pisonero Ruiz, Raffaele Cappiello, Steven Duncan Wood. In particolare, la Lista n. 1 presentata da Leonardo S.p.A., In Orbit S.p.A. e RBC Holding S.r.l., titolari complessivamente del 21,27% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari al 60% circa del capitale intervenuto in Assemblea, mentre la Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali, titolare complessivamente del 2,58% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari al 39% circa del capitale intervenuto in Assemblea.



Relativamente al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea e nessun voto contrario, la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in 225.000 euro lordi annui, e a ciascun Amministratore in 55.000 euro lordi annui, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione.



L’Assemblea ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale - che rimarrà in carica per il triennio 2026 – 2028 e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028: Vito Di Battista, quale Presidente del Collegio Sindacale, Silvia Muzi, Sindaco Effettivo, Filippo Maria Invitti, Sindaco Effettivo, Marianna Tognoni, Sindaco Supplente, Roberto Cassader, Sindaco Supplente. In particolare, la Lista n. 1 presentata da Leonardo S.p.A., In Orbit S.p.A. e RBC Holding S.r.l., titolari complessivamente del 21,27% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari all’ 81% circa del capitale intervenuto in Assemblea, mentre la Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali, titolare complessivamente del 2,58% circa del capitale sociale della Società, ha conseguito voti pari al 18% circa del capitale intervenuto in Assemblea.



Relativamente al compenso dei componenti il Collegio Sindacale, l’Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 65.000,00 lordi annui, e a ciascun Sindaco effettivo in Euro 45.000,00 lordi annui, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale.







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