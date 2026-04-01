BEI-Eni: 500 milioni di euro per nuova bioraffineria a Sannazzaro de' Burgondi

Il finanziamento contribuirà alla conversione di parte della raffineria in un impianto per la produzione di biocarburanti, a supporto della decarbonizzazione del settore dei trasporti.

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ed Eni hanno firmato oggi un nuovo finanziamento da 500 milioni di euro a 15 anni per la

conversione di alcune unità della raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) in bioraffineria. L'accordo è stato firmato dalla vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, e dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.



Il progetto prevede la conversione dell'impianto Hydrocracker (HDC2) mediante la tecnologia Ecofining e la costruzione di un impianto per il pretrattamento degli scarti come oli esausti da cucina e grassi animali, e residui dell'industria agroalimentare, che sono la

carica prevalente con cui Enilive produce i biocarburanti HVO.



Grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining, Enilive, società di Eni per una mobilità più sostenibile, produce l'HVO (olio vegetale idrogenato), un biocarburante da materie prime rinnovabili, come ad esempio gli oli da cottura e residui dell'industria agroalimentare, che

è utilizzabile anche in purezza dalle motorizzazioni validate e che è già distribuito in oltre 1600 stazioni di servizio Enilive in Europa. L'impianto di Sannazzaro avvierà la produzione di biocarburanti HVO diesel e SAF-biojet per l'aviazione dal 2028, e avrà una capacità

produttiva di circa 550mila tonnellate/anno.



L'iniziativa permetterà, in sinergia con le utilities e infrastrutture esistenti, di affiancare alla produzione di carburanti tradizionali, quella di biocarburanti HVO diesel e SAF, per contribuire alla riduzione dell'impronta carbonica dei trasporti e alla decarbonizzazione del

settore aereo, per il quale oggi i SAF sono l'unica soluzione già disponibile. Il progetto, aumentando la diversificazione dei prodotti offerti sul mercato, rafforzerà anche la sicurezza energetica italiana ed europea e contribuirà agli obiettivi di RePowerEU, grazie all'aumento

della capacità produttiva europea di biocarburanti.



L'accordo fa seguito a quello sempre da 500 milioni di euro siglato nel luglio 2025 per la conversione della raffineria di Livorno in bioraffineria. La trasformazione di parte della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi in bioraffineria contribuisce all'obiettivo strategico di

Enilive di raggiungere 5 milioni di tonnellate di capacità produttiva di biocarburanti entro il 2030, di cui oltre 2 milioni di tonnellate di capacità produttiva di SAF. Attualmente la produzione di biocarburanti avviene nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e di Gela, e nella

bioraffineria St. Bernard Renewables LLC (joint venture partecipata al 50%) in Louisiana (Stati Uniti d'America).



A queste si aggiungeranno nel 2026 la terza bioraffineria in Italia, a Livorno, e, a seguire, le due bioraffinerie attualmente in costruzione in Malesia e in Corea del Sud e una quarta in Italia, in Sicilia a Priolo, verrà realizzata insieme a Q8 entro il 2028.



"Questo finanziamento – ha dichiarato Vigliotti – rappresenta un sostegno strategico a un progetto di alto valore ambientale e industriale,

contribuendo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, in particolare di quello aereo. Tramite questa iniziativa, la BEI mira a rafforzare la capacità europea di produrre carburanti avanzati e promuove un uso circolare e sostenibile delle risorse".



"Questo ulteriore accordo con la BEI – ha dichiarato Descalzi – rappresenta un'importante conferma dell'efficacia e della solidità della strategia che stiamo eseguendo con i nostri business legati alla transizione energetica. Per realizzare una transizione concreta verso energie sempre più a ridotto impatto ambientale occorre creare business in grado di crescere e generare valore, e noi l'abbiamo fatto integrando tecnologia e capacità di esecuzione di progetti industriali, da un lato, con un parco clienti ampio e in crescita, dall'altro. Vediamo nella bioraffinazione e nei biocarburanti un tassello fondamentale per contribuire alla progressiva decarbonizzazione dei trasporti, utilizzabile in tutti gli ambiti di questo settore e già adeguato alle caratteristiche della domanda esistente. Siamo il secondo

produttore di biocarburanti in Europa e stiamo lavorando a tre conversioni di bioraffinerie in Italia, dopo averne completate già due, Venezia e Gela, che stanno contribuendo significativamente a un approvvigionamento più sostenibile sotto il profilo ambientale del

settore dei trasporti".



La domanda di SAF, trainata dagli obblighi di miscelazione del Regolamento ReFuelEU Aviation, è destinata a crescere rapidamente dal 2030, consolidando la solidità tecnica ed economica dell'iniziativa e la sua maggiore sostenibilità nel lungo termine. I biocarburanti

da olio vegetale idrotrattato (HVO) hanno un ruolo fondamentale perché possono dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni (calcolate lungo l'intera catena del valore) del settore dei trasporti, incluso il trasporto aereo, su strada, marittimo e ferroviario.



La conversione del sito di Sannazzaro è in linea con la strategia di Eni e di Enilive di aumentare la produzione di biocarburanti a fronte dalla crescente domanda in Europa e in Italia, sia per gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dalla RED III (Renewable

Energy Directive), sia per gli obblighi di immissione al consumo di biocarburanti in purezza definiti dalla normativa italiana. A livello globale, nel 2024 i biocarburanti hanno inciso per il 4% sul totale dell'energia consumata nei trasporti e si prevede che raggiungeranno il 9% nel 2035 e il 12% nel 2050 sulla base dello scenario IEA Net Zero del World Energy Outlook 2025.













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