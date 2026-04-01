Consap, approvato bilancio 2025: utile + 85% e incremento produzione +19%.

Aumenta numero dipendenti e attività gestite

(Teleborsa) - Nella seduta di ieri, 31 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione della Consap, presieduto da Sestino Giacomoni, ha approvato il progetto di bilancio consuntivo 2025. Il Valore della Produzione supera 30 milioni di euro con un incremento del 19 % rispetto al 2024, e l'esercizio 2025 registra un utile pari a 6.033.200 euro, in crescita dell'85% rispetto al 2024 (3.261.280 euro). A fronte di un costo del personale sostanzialmente invariato (2025:18.160 mila euro vs 2024: 17.731 mila, correlato all'aumento della dotazione da 209 a 214), sono aumentate le linee di attività gestite dalla Società che hanno determinato – grazie alle azioni di efficientamento attuate dall'Amministratore Delegato – un significativo miglioramento del Reddito Operativo.



In particolare, – evidenzia la società in una nota – si rileva il valore aggiunto generato dall'attività della Stazione Appaltante Ausiliaria svolta nell'interesse del Commissario alla Ricostruzione e a beneficio degli enti locali colpiti dall'alluvione, come pure di altre società pubbliche. Infine, si segnala la notevole performance della gestione finanziaria che, nel rispetto della prudente gestione, ha confermato il rilevante contributo alla determinazione dell'utile, nonostante i rendimenti dei mercati obbligazionari e monetari siano stati di molto inferiori.

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