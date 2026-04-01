Credem, Avis, Admo e Aido: insieme per promuovere donazione di sangue

(Teleborsa) - Sensibilizzare i dipendenti sull’importanza della donazione: questo è l’obiettivo di Credem con il progetto “Promozione del dono in azienda”, realizzato in collaborazione con AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), ADMO (Associazione donatori midollo osseo) e AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi), per trasformare il luogo di lavoro in uno spazio di sensibilizzazione e solidarietà.



"Non è mai tardi per donare! È questo lo spirito con cui abbiamo progettato il nostro percorso di sensibilizzazione al dono insieme a partner d’eccellenza come AIDO, ADMO e AVIS. Nonostante il numero dei donatori in Italia sia molto ampio, crediamo che sia fondamentale ampliarlo. Abbiamo deciso quindi di promuovere in azienda l’importanza della donazione come valore sociale." ha dichiarato Antonella Indelicato, HR Director di Credem. “Ospitare le Associazioni all'interno dei nostri spazi ci ha permesso di portarle a contatto diretto con le persone del Gruppo. Le giornate in presenza a Reggio Emilia, Roma e Napoli, unite a momenti di informazione in web, ci hanno consentito di coinvolgere più di 300 persone che si sono aggiunte ai registri o che hanno chiesto informazioni per i propri familiari”, ha concluso Indelicato.



Più in dettaglio, il progetto “Promozione del dono in azienda” ha preso il via a febbraio con l’organizzazione di due webinar informativi aperti a tutti i dipendenti dell’istituto per poter approfondire la conoscenza delle associazioni e le modalità di donazione. A marzo, sono stati organizzati gli incontri in presenza nelle sedi di Reggio Emilia, Napoli e Roma con giornate dedicate all’informazione anche attraverso sessioni individuali pensate per accompagnare concretamente i dipendenti del Gruppo nei loro primi passi verso la donazione.



Il progetto si inserisce nel più ampio programma denominato “Un giorno per gli altri”, l’iniziativa di volontariato retribuito del Gruppo Credem che dal 2019 permette ai dipendenti di supportare attivamente enti del Terzo Settore. Complessivamente il percorso ha coinvolto oltre 300 dipendenti che, negli ultimi 7 anni, si sono uniti alle circa 1000 persone dell’istituto coinvolte in attività di volontariato.



“Siamo molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto” dichiara Oscar Bianchi, Presidente di AVIS Nazionale “perché è sempre importante creare occasioni utili per diffondere la cultura della donazione, anche nei luoghi di lavoro. Coinvolgendo le principali sigle del dono del nostro Paese, CREDEM ha dimostrato grande sensibilità sul tema e di questo siamo molto soddisfatti, perché il nostro obiettivo è proprio quello di smuovere le coscienze affinché il sentimento di solidarietà e cittadinanza attiva faccia presa su tutti. Inoltre, aver creato momenti di confronto e dibattito insieme ad AIDO e ADMO ha ribadito ancora una volta quanto fondamentale sia la necessità di fare rete tra tutti gli attori in campo. E insieme lo abbiamo dimostrato”.



Per Rita Malavolta , Presidente ADMO Nazionale “Progetti come questo dimostrano quanto sia strategico portare la cultura del dono nei luoghi di lavoro, trasformandoli in spazi di consapevolezza e responsabilità sociale. Per ADMO, significa avvicinare sempre più persone alla donazione di cellule staminali emopoietiche, offrendo a tanti pazienti una concreta possibilità di cura. La collaborazione con il Gruppo Credem, insieme ad AVIS e AIDO rafforza una rete solidale fondamentale per il Paese e testimonia che, insieme, possiamo davvero fare la differenza.”



“Il progetto “Promozione del dono in azienda” rappresenta un'importante opportunità per sensibilizzare e coinvolgere i dipendenti del Gruppo Credem nella cultura della donazione. Non c’è trapianto senza donazione; non c’è donazione senza un sì. Un sì libero, personale e informato. Siamo entusiasti di aver collaborato a questo progetto con ADMO e AVIS, che non solo promuove il valore del dono, ma contribuisce anche a creare una comunità più solidale e consapevole. Ogni donazione è un gesto di amore e responsabilità verso il prossimo, e siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza”, afferma Flavia Petrin, Presidente di AIDO.

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