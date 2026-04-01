Mare Group, ricavi ed Ebitda in forte espansine nel 2025, per il 2026 punta a ricavi tra 95 e 100 milioni

(Teleborsa) - Nel corso dell’esercizio 2025
il Gruppo Mare
ha avviato un significativo processo di trasformazione societaria con numerose operazioni straordinarie di M&A e di fusione per incorporazione
. Al fine di rappresentare in modo più completo e leggibile la performance complessiva la società ha prodeisposto un prospetto aggregato proforma dei ricavi e dei costi operativi che assume il consolidamento delle società entrate nel perimetro (La SIA, Rack Peruzzi, I.D.E.A., Rent4Services ed EMM) sin dal 1° gennaio 2025.
I Ricavi proforma
si attestano a 85,04 milioni di euro, evidenziando un aumento del 109% rispetto ai 40,7 milioni del 2024 trainati sia dallo sviluppo organico sia dal contributo delle società acquisite nel corso dell’esercizio. La composizione dei ricavi riflette il modello industriale del Gruppo, articolato su tre principali aree di business: Aerospace & Defence, Infrastructure & Building, Industry & Transportation. Nell'anno è cresciuto in maniera significativa l’EBITDA Adj
che raggiunge i 19,02 milioni, evidenziando un aumento di circa il 111% dai 9,03 milioni del 2024.
I Ricavi consolidati
si attestano a 59,06 milioni, evidenziando un aumento del 45% rispetto ai 40,69 milioni del 2024. Cresce in maniera significativa l’EBITDA Adj
che raggiunge i 15,88 milioni dai 9,03 milioni del 2024, con EBITDA Margin
che passa al 26,9% dal 22,2%. Il Risultato Lordo Adj
ammonta a 5,21 milioni dai 3,31 milioni nel 2024. Il Risultato netto
è negativo per 8,68 milioni rispetto a -0,3 milioni nel 2024. La Posizione Finanziaria Netta Adj
(debito netto) si attesta a 24,20 milioni (3,00 milioni nel 2024). Il dato include l’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 per 8,94 milioni e attività finanziarie per 35,80 milioni (7,45 milioni nel 2024).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti della Capogruppo la distribuzione di un dividendo
complessivo di 580.000 euro al lordo delle trattenute fiscali, corrispondente a circa 0,03 euro per azione
in circolazione, con ex date il 25 maggio 2026, record date il 26 maggio e payment date il 27 maggio.
Si ricorda che nel primo trimestre 2026 il Gruppo ha dismesso la partecipazione in Eles
per 26,3 milioni, generando una plusvalenza di circa 5,6 milioni e liberando risorse destinate alla crescita e alla riduzione dell’indebitamento.
Alla luce dei risultati conseguiti e del rafforzamento del perimetro industriale, il Cda ha inoltre approvato la guidance per l’esercizio 2026
che prevede la crescita di tutti gli indicatori più rilevanti: Ricavi
tra 95,0 e 100,0 milioni; EBITDA
tra 21,0 e 22,5 milioni; PFN
tra 15,0 e 20,0 milioni (debito netto).