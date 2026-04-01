Mare Group, ricavi ed Ebitda in forte espansine nel 2025, per il 2026 punta a ricavi tra 95 e 100 milioni

Gruppo Mare

(Teleborsa) - Nel corso dell’esercizioilha avviato un significativo processo di trasformazione societaria con. Al fine di rappresentare in modo più completo e leggibile la performance complessiva la società ha prodeisposto un prospetto aggregato proforma dei ricavi e dei costi operativi che assume il consolidamento delle società entrate nel perimetro (La SIA, Rack Peruzzi, I.D.E.A., Rent4Services ed EMM) sin dal 1° gennaio 2025.si attestano a 85,04 milioni di euro, evidenziando un aumento del 109% rispetto ai 40,7 milioni del 2024 trainati sia dallo sviluppo organico sia dal contributo delle società acquisite nel corso dell’esercizio. La composizione dei ricavi riflette il modello industriale del Gruppo, articolato su tre principali aree di business: Aerospace & Defence, Infrastructure & Building, Industry & Transportation. Nell'anno è cresciuto in maniera significativa l’che raggiunge i 19,02 milioni, evidenziando un aumento di circa il 111% dai 9,03 milioni del 2024.si attestano a 59,06 milioni, evidenziando un aumento del 45% rispetto ai 40,69 milioni del 2024. Cresce in maniera significativa l’che raggiunge i 15,88 milioni dai 9,03 milioni del 2024, conche passa al 26,9% dal 22,2%. Ilammonta a 5,21 milioni dai 3,31 milioni nel 2024. Ilè negativo per 8,68 milioni rispetto a -0,3 milioni nel 2024. La(debito netto) si attesta a 24,20 milioni (3,00 milioni nel 2024). Il dato include l’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 per 8,94 milioni e attività finanziarie per 35,80 milioni (7,45 milioni nel 2024).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti della Capogruppo la distribuzione di uncomplessivo di 580.000 euro al lordo delle trattenute fiscali, corrispondente ain circolazione, con ex date il 25 maggio 2026, record date il 26 maggio e payment date il 27 maggio.Si ricorda che nel primo trimestre 2026 il Gruppo haper 26,3 milioni, generando una plusvalenza di circa 5,6 milioni e liberando risorse destinate alla crescita e alla riduzione dell’indebitamento.Alla luce dei risultati conseguiti e del rafforzamento del perimetro industriale, il Cda ha inoltre approvato lache prevede la crescita di tutti gli indicatori più rilevanti:tra 95,0 e 100,0 milioni;tra 21,0 e 22,5 milioni;tra 15,0 e 20,0 milioni (debito netto).