Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,2%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 45.624,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,2%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,2%, archiviando la seduta a 45.624,94 punti.
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