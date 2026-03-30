Gentili Mosconi, 2025 in perdita per svalutazioni. Ricavi balzano 54 milioni di euro con M&A

(Teleborsa) - Gentili Mosconi , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 54,1 milioni di euro, in significativo aumento del 30,3% rispetto al 2024 per effetto principalmente del consolidamento (con efficacia dal mese di aprile 2025) della società Manifatture Tessili Bianchi 1981, acquisita nel corso dell'esercizio, a cui si aggiunge il miglioramento degli ordini osservato a partire dal mese di aprile e consolidatosi negli ultimi due trimestri dell'anno. A parità di perimetro, i ricavi del secondo semestre risulterebbero in crescita del 13,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando il ritorno a un percorso di crescita organica.



L'Adjusted EBITDA è pari a 4,1 milioni di euro, rispetto a 3,2 milioni del 2024. L'andamento è principalmente riferibile alla crescita dei volumi di vendita. L'Adjusted EBITDA Margin è pari al 7,7% dei Ricavi, in linea con il dato del 2024. Gli ammortamenti e le svalutazioni del periodo ammontano a 2,3 milioni, con un incremento di 0,6 milioni rispetto all'esercizio precedente; inoltre, sono state rilevate svalutazioni di partecipazioni per complessivi 1,2 milioni, di cui 1,1 milioni relativi alla partecipazione di minoranza in Creazioni Digitali. L'Adjusted EBIT è pari a 1,7 milioni di euro, rispetto a 1,4 milioni del 2024. L'Adjusted EBIT Margin è pari al 3,1% dei Ricavi, sostanzialmente in linea con il dato del 2024 (3,2%). Il Risultato Netto si attesta a -0,7 milioni di euro, rispetto a 0,7 milioni dell'esercizio precedente.



La Cash Generation della gestione caratteristica risulta negativa per 0,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -2,8 milioni nel 2024. L'andamento riflette principalmente il significativo miglioramento dell'EBITDA (+0,9 milioni) e minori investimenti effettuati nel periodo (in riduzione di circa 0,7 milioni rispetto al 2024). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è "cash positive" per 12 milioni di euro, rispetto a 12,9 milioni al 31 dicembre 2024.



"Siamo particolarmente soddisfatti dei numeri registrati dal Gruppo nel 2025 che mostrano un incremento significativo dei ricavi sostenuto principalmente dall'integrazione nel perimetro di consolidamento di Manifatture Tessili Bianchi, ma anche da un contributo organico positivo e da un progressivo miglioramento degli ordini nella seconda parte dell'anno, legato al maggiore dinamismo del comparto del lusso - ha commentato l'AD Francesco Gentili - Chiudiamo un anno ricco di sfide, dove abbiamo portato avanti gli impegni presi con i nostri investitori in sede di quotazione, realizzando due acquisizioni strategiche che rafforzano il posizionamento del Gruppo lungo la filiera e rappresentano un passo importante nel percorso di sviluppo industriale. Il sistema moda purtroppo vive ancora un momento di profonda transizione che richiede un approccio prudente ma ci sono segnali importanti che ci rendono fiduciosi per l'esercizio in corso, laddove nei primi mesi dell'anno vediamo una crescita in controtendenza rispetto al mercato, grazie alla raccolta ordini in significativo recupero rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente".

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