Piazza Affari: calo per Avio

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda aerospaziale italiana , che tratta con una perdita del 3,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,52 Euro e primo supporto individuato a 34,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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