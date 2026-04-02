Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Piazza Affari: in rally comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in rally comparto oil italiano
Giornata brillante per l'indice petrolifero a Milano, che avanza a 29.044,27 punti.
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