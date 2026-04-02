Poste Italiane, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Poste Italiane previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. La lista è stata composta con il supporto di Heidrick & Struggles, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre lo 0,6% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: 1. Vincenza Patrizia Rutigliano 2. Alessandro Marchesini 3. Carlo d'Asaro Biondo.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Amundi Asset Management SGR, APG Asset Management, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fineco Asset Management, Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.

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