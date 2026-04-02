TotalEnergies e l'emiratina Masdar creano jv da 2,2 miliardi di dollari nel settore delle rinnovabili in Asia

Berenberg alza il TP sul titolo a 78 euro

(Teleborsa) - Mattinata di acquisti per Totalenergies , con gli analisti di Berenberg che hanno alzato il prezzo obiettivo a 78 euro dal precedente 62 euro, mantenendo la raccomandazione Hold.



L'utiliy francese ha annunciato la firma di un accordo vincolante con l'azienda emiratina di energie rinnovabili Masdar per la creazione di una joint venture paritetica (50/50) da 2,2 miliardi di dollari, che unirà le loro attività nel settore delle energie rinnovabili onshore in nove paesi asiatici.



Una volta conclusa la transazione, la JV fungerà da unico veicolo per entrambe le società per lo sviluppo, la costruzione, la proprietà e la gestione di progetti solari, eolici e di accumulo a batteria onshore in Azerbaigian, Indonesia, Giappone, Kazakistan, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Uzbekistan.



La JV avrà una capacità di portafoglio di 3 GW di asset operativi e 6 GW di asset in fase di sviluppo avanzato, che dovrebbero essere operativi entro il 2030.



"L'Asia sarà il principale motore della crescita della domanda globale di elettricità in questo decennio e questa collaborazione con TotalEnergies accelererà i nostri progressi in tutto il continente, aprendo nuove opportunità per fornire le soluzioni energetiche competitive e affidabili di cui i nostri partner e clienti hanno bisogno”, ha dichiarato Sultan Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e Presidente di Masdar.



La joint venture, che avrà sede presso l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), impiegherà circa 200 dipendenti provenienti sia da TotalEnergies che da Masdar.







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