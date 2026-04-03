Appuntamenti macroeconomici del 3 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 03/04/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. -92K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 51,4 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,1 punti; preced. 51,7 punti)
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