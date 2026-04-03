Milano 2-apr
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Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,70%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.919,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,70%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,70%, dopo aver esordito a 3.919,29.
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