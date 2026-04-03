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Francia: produzione industriale scende più delle attese a febbraio (-0,7% m/m), stabile la manifattura

Economia, Macroeconomia
Francia: produzione industriale scende più delle attese a febbraio (-0,7% m/m), stabile la manifattura
(Teleborsa) - In calo la produzione industriale francese nel mese di febbraio. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una riduzione dello 0,7% su base mensile, dopo il +0,2% del mese precedente (rivisto da +0,5%), mentre il consensus indicava un calo dello 0,1%.

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera ha registrato una variazione nulla dopo la crescita nel mese precedente (+0,6% a gennaio).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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