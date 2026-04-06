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ISM non manifatturiero USA in marzo
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06 aprile 2026 - 17.00
USA,
ISM non manifatturiero in marzo pari a 54 punti
, in calo rispetto al precedente 56,1 punti (la previsione era 54,8 punti).
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