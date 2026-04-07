FirstRand lascia il Regno Unito: pesano le perdite sui prestiti auto

(Teleborsa) - Il gruppo sudafricano FirstRand ha annunciato l’intenzione di uscire dal mercato britannico attraverso una dismissione ordinata della sua controllata Aldermore, a causa delle difficoltà operative nel Regno Unito.



La decisione arriva mentre la banca ha aumentato in modo significativo gli accantonamenti legati ai prestiti auto venduti in modo improprio, portandoli a 750 milioni di sterline. Questo incremento riflette l’impatto crescente delle controversie nel settore del credito al consumo britannico.



FirstRand ha evidenziato come le condizioni di mercato nel Regno Unito siano diventate sempre più complesse, contribuendo alla scelta di ritirarsi dal paese. L’uscita sarà gestita in modo graduale, con l’obiettivo di ridurre i rischi e tutelare il valore per gli azionisti.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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