Milano 16:09
44.474 +0,35%
Nasdaq 16:09
24.663 +1,16%
Dow Jones 16:09
46.982 +0,91%
Londra 16:09
10.353 +0,90%
Francoforte 16:09
23.637 +0,81%

Wall Street apre in rialzo, focus su Medio Oriente e mosse giganti tech

Commento, Finanza
Wall Street apre in rialzo, focus su Medio Oriente e mosse giganti tech
(Teleborsa) - Apertura positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,07% sul Dow Jones, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 guadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.713 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+1,33%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+1,06%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,58%), beni industriali (+1,41%) e finanziario (+1,36%).

Wall Street tenta il rimbalzo dopo le perdite della scorsa settimana, mentre la guerra in Medio Oriete è giunta alla terza settimana.

Il focus resta lo Stretto di Hormuz, tuttora bloccato da Teheran. La chiusura di questa via, dove transita un quinto del traffico petrolifero mondiale, continua a pesare sull'economia globale e sui prezzi della benzina negli USA, tema critico in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente Donald Trump ha sollecitato l'intervento dei paesi NATO e ha minacciato di annullare il vertice di aprile con Xi Jinping se la Cina non userà la sua influenza per sbloccare il transito. Nonostante il greggio resti sopra i 100 dollari, il WTI ha registrato una flessione del 3,5% a 93,41 dollari.

Nel settore tecnologico, l'attenzione è rivolta a Nvidia, con il CEO Jensen Huang atteso alla conferenza annuale per presentare nuove soluzioni contro la concorrenza di AMD, Intel e dei processori ottimizzati di Google. Sotto i riflettori anche Meta che, secondo indiscrezioni, starebbe pianificando il licenziamento di oltre un quinto della forza lavoro per compensare gli ingenti investimenti nell'infrastruttura AI.

Sul fronte macroeconomico, rallenta ma meno delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti a febbraio. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,7% del mese precedente e superiore al +0,1% del consensus.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,14%), Nvidia (+1,97%), Caterpillar (+1,42%) e Boeing (+1,29%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Intel (+6,17%), Western Digital (+5,57%), Micron Technology (+5,42%) e Seagate Technology (+5,32%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile US, che ottiene -1,05%.

Deludente Diamondback Energy, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Gilead Sciences, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.

Discesa modesta per Thomson Reuters, che cede un piccolo -0,62%.
Condividi
```