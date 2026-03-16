Wall Street apre in rialzo, focus su Medio Oriente e mosse giganti tech

(Teleborsa) - Apertura positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,07% sul Dow Jones
, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
guadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.713 punti.
Sale il Nasdaq 100
(+1,33%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100
(+1,06%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+1,58%), beni industriali
(+1,41%) e finanziario
(+1,36%).
Wall Street tenta il rimbalzo dopo le perdite della scorsa settimana, mentre la guerra in Medio Oriete è giunta alla terza settimana.
Il focus resta lo Stretto di Hormuz
, tuttora bloccato da Teheran. La chiusura di questa via, dove transita un quinto del traffico petrolifero mondiale, continua a pesare sull'economia globale e sui prezzi della benzina negli USA, tema critico in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente Donald Trump
ha sollecitato l'intervento dei paesi NATO
e ha minacciato di annullare il vertice di aprile con Xi Jinping
se la Cina
non userà la sua influenza per sbloccare il transito. Nonostante il greggio resti sopra i 100 dollari, il WTI ha registrato una flessione del 3,5% a 93,41 dollari.
Nel settore tecnologico, l'attenzione è rivolta a Nvidia
, con il CEO Jensen Huang
atteso alla conferenza annuale
per presentare nuove soluzioni contro la concorrenza di AMD
, Intel
e dei processori ottimizzati di Google
. Sotto i riflettori anche Meta
che, secondo indiscrezioni
, starebbe pianificando il licenziamento
di oltre un quinto della forza lavoro per compensare gli ingenti investimenti nell'infrastruttura AI.
Sul fronte macroeconomico
, rallenta ma meno delle attese la produzione industriale
negli Stati Uniti
a febbraio. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,7% del mese precedente e superiore al +0,1% del consensus. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Salesforce
(+2,14%), Nvidia
(+1,97%), Caterpillar
(+1,42%) e Boeing
(+1,29%).
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Intel
(+6,17%), Western Digital
(+5,57%), Micron Technology
(+5,42%) e Seagate Technology
(+5,32%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile US
, che ottiene -1,05%.
Deludente Diamondback Energy
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Gilead Sciences
, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.
Discesa modesta per Thomson Reuters
, che cede un piccolo -0,62%.