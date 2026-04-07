La Banca Popolare Cinese continua ad acquistare oro mentre il conflitto in Medio Oriente fa crollare i prezzi

(Teleborsa) - La banca centrale cinese ha aumentato le sue riserve auree a marzo. Secondo i dati pubblicati martedì, come riferito da Bloomberg, le riserve auree della Banca Popolare Cinese sono aumentate di 160.000 once troy il mese scorso, segnando il 17° mese consecutivo di acquisti. La banca del Paese asiatico è tra i maggiori acquirenti d'oro al mondo, dimostrando l'importanza del metallo prezioso quale bene rifugio, nonostante le pressioni sui prezzi dovute alla guerra con l'Iran.



I prezzi dell'oro sono crollati del 12% a marzo, la peggiore performance mensile dal 2008, ha ricordato Bloomberg, poiché il conflitto in Medio Oriente ha rafforzato il dollaro statunitense e alimentato le aspettative che la Federal Reserve non sarebbe stata in grado di tagliare i tassi di interesse in caso di inflazione.



L'ultimi acquisti della Banca Popolare Cinese potrebbero contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori nel metallo giallo, in un momento in cui altre banche centrali hanno fatto ricorso alle vendite. A marzo, la banca centrale turca ha venduto e scambiato circa 60 tonnellate d'oro, per un valore superiore a 8 miliardi di dollari, per difendere la moneta nazionale.



Tuttavia, gli acquisti da parte delle banche centrali sono stati una caratteristica fondamentale del mercato, intensificandosi dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e contribuendo a una fase rialzista pluriennale.



Molte economie emergenti hanno aumentato le allocazioni in lingotti come copertura contro gli asset denominati in dollari statunitensi.



Nei primi due mesi del 2026, secondo una stima del World Gold Council pubblicata la scorsa settimana, le banche centrali hanno acquistato un netto di 25 tonnellate d'oro. Gli acquisti sono stati trainati dalla Banca Nazionale Polacca che ha acquistato 20 tonnellate a febbraio.











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