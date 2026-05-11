Kospi in rally su nuovi record, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - L'indice sudcoreano Kospi balza su nuovi record, mentre è misto il resto dell'Asia in un contesto di aumento dei prezzi del petrolio e di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran.



L'Iran ha presentato una nuova proposta ai negoziatori statunitensi incentrata sulla fine del conflitto in Medio Oriente, con l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim che ha affermato che la controproposta prevedeva la fine della guerra su tutti i fronti e la revoca delle sanzioni contro Teheran. Tuttavia, Trump ha dichiarato di non gradire la risposta iraniana, definendola "totalmente inaccettabile" in un post su Truth Social.



Sul fronte macroeconomico, i dati cinesi hanno mostrato un aumento dell'inflazione al consumo e alla produzione superiore alle attese ad aprile, dovuto all'aumento dei costi delle materie prime legato al conflitto in Medio Oriente.



Il listino di Tokyo continua la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,38%, mentre, al contrario, giornata brillante per Shenzhen, che avanza del 2,01%.



Poco mossa Hong Kong (-0,22%); effervescente Seul (+4,84%). Variazioni negative per Mumbai (-1,19%); con analoga direzione, in lieve ribasso Sydney (-0,51%).



Moderatamente al rialzo la prestazione dell' euro contro la valuta nipponica , che scambia con una variazione percentuale dello 0,36%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato -0,09%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta in ribasso dello 0,27%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,51%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,76%.

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