Radici, Banca Profilo avvia copertura con Buy con margini record e deleveraging in corso

(Teleborsa) - Banca Profilo ha avviato la copertura su Radici Pietro Industries & Brands , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, con un target price di 3 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti scrivono che, dalla sua IPO del 2019, Radici ha riequilibrato il mix di ricavi, spostando la quotazione dal settore Residenziale e Contract (dal 45% al ??39%) verso i settori Marine e Sport, che insieme rappresentano ora il 53% delle vendite (rispetto al 35% al ??momento della quotazione). La partecipazione del 66% in 100%TurfRecyclers, la prima azienda al mondo specializzata nella produzione di attrezzature per il riciclo del manto erboso artificiale, aggiunge un'esposizione all'economia circolare in vista del divieto REACH dell'UE sull'utilizzo di gomma granulare come materiale di riempimento (2031) e garantisce un posizionamento da pioniere in un mercato fortemente regolamentato. A livello geografico, gli Stati Uniti sono passati dal 18% al 26% delle vendite, grazie alla presenza di 100%TurfRecyclers nel settore Sport, riducendo la concentrazione del mercato italiano. La roadmap prevede un'ulteriore crescita organica attraverso l'ammodernamento dei macchinari, investimenti in efficienza energetica e il rafforzamento della rete commerciale, integrati da acquisizioni mirate per approfondire l'integrazione verticale.



I ricavi consolidati dell'esercizio 2025 hanno raggiunto i 59,5 milioni di euro (+5,8% su base annua), il valore più alto dal periodo pre-COVID, con una forte accelerazione nel secondo semestre (+17% rispetto al secondo semestre 2024). Il settore Marine ha raggiunto il massimo storico di 13,8 milioni di euro (+11%), il settore Sport è cresciuto a 18,1 milioni di euro (+12%) grazie alla spinta del 100% TFR e il settore Automotive ha registrato un rimbalzo del 31% rispetto al suo minimo, compensando ampiamente il calo del -5% nel settore Residential & Contract. L'EBITDA è salito a 5,9 milioni di euro (margine del 9,6% sul VoP, +50 punti base su base annua), segnando il margine EBITDA netto più alto dall'IPO. L'indebitamento netto rettificato si è attestato a 14,7 milioni di euro (2,5 volte l'EBITDA), incorporando già il prestito infragruppo successivamente compensato nell'acquisizione del 100% TFR di marzo 2026. Il capitale circolante netto è sceso al 31% del VoP, il valore più basso mai registrato, grazie all'ottimizzazione dei debiti e alla riduzione delle scorte.



Banca Profilo prevede che i ricavi cresceranno fino a 71,6 milioni di euro entro il 2028 (CAGR 2025-2028 di circa il 6,3%), trainati dai settori Sport (CAGR di circa il 9%, grazie alle vendite internazionali al 100% di TFR) e Automotive (CAGR di circa il 27% sui nuovi contratti OEM), mentre i settori Marine e Residential & Contract contribuiranno con una crescita stabile a una cifra bassa. La leva operativa e un favorevole spostamento del mix dovrebbero portare il margine EBITDA al 10,3% entro il 2028 (7,6 milioni di euro), ancora al di sotto della mediana dei concorrenti (circa il 13%), suggerendo un ulteriore potenziale di convergenza. L'utile netto salirà a 1,8 milioni di euro (margine del 2,4%) grazie alla normalizzazione dell'aliquota fiscale a circa il 28%. Dopo il picco di investimenti (CapEx) previsto per l'esercizio 2026 (5 milioni di euro, inclusa la partecipazione del 100% nella TFR), gli investimenti tornano ai livelli di mantenimento (circa 2,5 milioni all'anno), sbloccando la generazione di FCF e riducendo il debito netto a 12,5 milioni (1,7x EBITDA) entro il 2028, offrendo opzioni per M&A, una politica dei dividendi o un nuovo ciclo di investimenti.



Viene fatto notare che Radici è scambiata a 3,5x EV/EBITDA 2026 contro una mediana di 6,3x e a 0,2x P/BV contro 0,8x, nonostante un livello di indebitamento in linea con i concorrenti (2,5x contro una mediana di 2,3x), un margine EBITDA in convergenza verso i concorrenti (9,6% contro 12,8%) e una crescita degli utili prevista per il periodo di pianificazione che dovrebbe colmare il divario di ROE (2,3% contro 4,7%). "Lo sconto riflette in parte l'illiquidità e la visibilità limitata delle micro-cap di EGM, ma appare ingiustificato visti i fattori di crescita strutturali (espansione della flotta da crociera, cicli di sostituzione delle superfici erbose, economia circolare) e una chiara traiettoria di riduzione del debito", si legge nella ricerca.

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