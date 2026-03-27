FUM, TP ICAP taglia target price: ripresa in Asia è fattore positivo per recupero margini

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 5,7 euro
per azione (dai precedenti 6,3 euro) il target price
su Franchi Umberto Marmi
(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo con un upside potenziale del 76%.
Gli analisti ritengono che, nel complesso, i dati dell'esercizio 2025
sono soddisfacenti, con un fatturato superiore alle stime, sebbene la redditività sia risultata leggermente inferiore alle aspettative. Prevedono che l'esercizio 2026 sarà trainato dalla Cina
, che continua a mostrare una dinamica di recupero, con un'accelerazione nel 2027, man mano che il mercato immobiliare cinese si normalizzerà gradualmente dopo la crisi. Negli Stati Uniti
, la normalizzazione dei dazi doganali potrebbe fungere da ulteriore catalyst
. La ripresa di questi due mercati - entrambi importanti consumatori di marmo di alta qualità - rappresenta la leva principale per il ritorno dei margini verso i livelli normalizzati (oltre il 30%), con l'attuale minimo del mix in gran parte legato alla debolezza di queste regioni nel 2025.
TP ICAP Midcap ha rivisto le stime
: fatturato di 78,5 milioni di euro nel 2026 (contro 73,5 milioni di euro), 81,5 milioni di euro nel 2027 (contro 75,2 milioni di euro) e 84,7 milioni di euro nel 2028, con margini EBITDA del 27,5%/28%/ 28,5% (contro circa 30-31%). L'aumento del fatturato riflette una base di partenza superiore alle aspettative, mentre l'adeguamento dei margini tiene conto dell'attuale minimo del mix e della sua graduale normalizzazione.
Il broker francese ha anche modificato il modello
per riflettere un profilo di margine inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato
, parzialmente compensato dal significativo deleveraging del gruppo. La valutazione implica uno sconto del 30-40% rispetto al settore del lusso, in linea con: (1) le dimensioni ridotte di FUM, (2) un profilo di margine inferiore di circa 7 punti percentuali rispetto ai concorrenti del settore del lusso e (3) un mix di prodotti più limitato. L'attuale sconto del titolo appare comunque "eccessivo", si legge nella ricerca.