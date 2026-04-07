Milano 10:50
46.081 +1,00%
Nasdaq 6-apr
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Dow Jones 6-apr
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Unione Europea, PMI composito in marzo

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Unione Europea, PMI composito in marzo
Unione Europea, PMI composito in marzo pari a 50,7 punti, in calo rispetto al precedente 51,9 punti (la previsione era 50,5 punti).
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