Yolo, De Cobelli: risultati 2025 molto significativi, tracciata la strada verso la redditività

(Teleborsa) - Yolo Group
, tra i principali operatori italiani dell’insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha chiuso il 2025 positivamente, con ricavi pari ai 13,6 milioni di euro, il raggiungimento del break-even operativo nel secondo semestre e il raddoppio dei premi gestiti.
"I risultati del 2025
per noi sono stati molto significativi
e hanno dato conferma
di quanto avevamo preventivato in termini di capacità di raggiungere il break-even operativo
. Lo abbiamo fatto nel secondo semestre con un risultato che vede un Ebitda adjusted
di oltre 300.000 euro; questo per noi è molto importante perché traccia definitivamente la linea verso la redditività
, così come previsto anche dal recente piano triennale
". Lo ha detto Gianluca De Cobelli
, Amministratore Delegato di Yolo, in un'intervista a Teleborsa.
"I numeri significativi sono sicuramente l'Ebitda adjusted
ma anche i ricavi
, poiché abbiamo superato i 13,5 milioni di euro
con una crescita importante rispetto al 2024, pari a circa il 39%
. Ciò conferma che il mercato nel quale operiamo è in crescita, ma il nostro posizionamento amplifica la capacità di sviluppo
, dato che il mercato assicurativo cresce di circa l’8%", ha proseguito il manager aggiungendo che un altro dato rilevante dell'anno appena chiuso riguarda i premi gestiti
: "i premi nel 2025 sono cresciuti di oltre il 100%, arrivando a circa 26 milioni di euro. Questo è stato possibile anche grazie alle nostre controllate
, tra cui un broker e una società di formazione, che hanno consentito di ottenere questi importanti risultati."
Focalizzandosi sull'attuazione del piano industriale
, De Cobelli ha registrato che le attività proseguono "in linea con gli obiettivi strategici
, registrando riscontri positivi dal mercato nel primo trimestre
dell'esercizio corrente". Da segnalare infatti che "la controllata RCPolizza
ha riportato una crescita della raccolta premi superiore al 20%, trainata dall'innovazione dei prodotti in ambito professionale. Parallelamente, il broker tecnologico Allianceinsay
, focalizzato sulla distribuzione attraverso i dealer automobilistici e i prodotti insurtech, ha siglato un accordo esclusivo con CNP Assurances
, uno dei principali gruppi assicurativi francesi, per il lancio di un nuovo prodotto dedicato al mercato italiano".
Relativamente a uno dei filoni del nostro piano industriale, quello del brokeraggio
, ha spiegato l'Ad, "attraverso la nostra rete di intermediari
, registriamo successi importanti a seguito degli accordi sottoscritti con agenti o grandi broker
". Complessivamente quindi Yolo è "sulla strada giusta".
"Un altro filone del piano industriale riguarda la ricerca di alleanze strategiche
sul fronte tecnologico". Qui, ha sottolineato De Cobelli "siamo avanzati in maniera importante e stiamo sottoscrivendo un accordo con un potenziale partner per lo sviluppo sinergico di una parte della tecnologia
".
Ancora, per quanto riguarda il filone dell'efficientamento dei processi e l'ottimizzazione dei costi
, "il raggiungimento nel 2025 del break-even operativo è un segnale del percorso di contenimento costi avviato lo scorso anno che stiamo portando avanti", ha affermato il manager.
Infine, sempre collegato al piano industriale, vale la pena ricordare che la società ha concluso la prima fase dell'aumento di capitale
riservata agli investitori attuali e a nuovi soggetti istituzionali. "Ci tengo a segnalare l'adesione di soggetti istituzionali legati al nuovo fondo strategico nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
. Questo ci pone in una posizione di mercato interessante
per raccogliere l'interesse di altri investitori. Abbiamo la delega per portare avanti l'aumento di capitale fino alla fine di quest'anno e proseguiamo lungo la strada tracciata in totale puntualità.", ha concluso l'Ad De Cobelli.