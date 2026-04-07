Yolo, De Cobelli: risultati 2025 molto significativi, tracciata la strada verso la redditività

Yolo Group





(Teleborsa) -, tra i principali operatori italiani dell’insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha chiuso il 2025 positivamente, con ricavi pari ai 13,6 milioni di euro, il raggiungimento del break-even operativo nel secondo semestre e il raddoppio dei premi gestiti."Iper noi sono statie hanno datodi quanto avevamo preventivato in termini di capacità di raggiungere il. Lo abbiamo fatto nel secondo semestre con un risultato che vede undi oltre 300.000 euro; questo per noi è molto importante perché traccia definitivamente la, così come previsto anche dal recente". Lo ha detto, Amministratore Delegato di Yolo, in un'intervista a Teleborsa."I numeri significativi sono sicuramente l'ma anche i, poiché abbiamocon una crescita importante rispetto al 2024, pari a. Ciò conferma che il mercato nel quale operiamo è in crescita, ma il, dato che il mercato assicurativo cresce di circa l’8%", ha proseguito il manager aggiungendo che un altro dato rilevante dell'anno appena chiuso riguarda i: "i premi nel 2025 sono cresciuti di oltre il 100%, arrivando a circa 26 milioni di euro. Questo è stato possibile anche grazie alle, tra cui un broker e una società di formazione, che hanno consentito di ottenere questi importanti risultati."Focalizzandosi sull'attuazione del, De Cobelli ha registrato che le attività proseguono ", registrandodell'esercizio corrente". Da segnalare infatti che "la controllataha riportato una crescita della raccolta premi superiore al 20%, trainata dall'innovazione dei prodotti in ambito professionale. Parallelamente, il broker tecnologico, focalizzato sulla distribuzione attraverso i dealer automobilistici e i prodotti insurtech, ha siglato un, uno dei principali gruppi assicurativi francesi, per il lancio di un nuovo prodotto dedicato al mercato italiano".Relativamente a uno dei filoni del nostro piano industriale, quello del, ha spiegato l'Ad, "attraverso la nostra, registriamo successi importanti a seguito degli". Complessivamente quindi Yolo è "sulla strada giusta"."Un altro filone del piano industriale riguarda lasul fronte tecnologico". Qui, ha sottolineato De Cobelli "siamo avanzati in maniera importante e".Ancora, per quanto riguarda il filone dell', "il raggiungimento nel 2025 del break-even operativo è un segnale del percorso di contenimento costi avviato lo scorso anno che stiamo portando avanti", ha affermato il manager.Infine, sempre collegato al piano industriale, vale la pena ricordare che la società hariservata agli investitori attuali e a nuovi soggetti istituzionali. "Ci tengo a segnalare l'adesione di. Questo ci pone in unaper raccogliere l'interesse di altri investitori. Abbiamo la delega per portare avanti l'aumento di capitale fino alla fine di quest'anno e proseguiamo lungo la strada tracciata in totale puntualità.", ha concluso l'Ad De Cobelli.