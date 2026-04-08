Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Composto ribasso per l'indice svizzero in flessione dell'1,48% sui valori precedenti.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 12.642,3. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 12.964,8. L'indebolimento dello SMI (Swiss Market Index) è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 12.494,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)