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Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,99%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 45.862,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,99%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,99%, dopo aver aperto a 45.862,71.
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