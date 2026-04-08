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Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,99%)
Il FTSE MIB inizia a scambiare a 45.862,71 punti
In breve
,
Finanza
08 aprile 2026 - 09.02
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,99%, dopo aver aperto a 45.862,71.
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