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Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,82%
L'Indice Hang Seng termina a 25.824,43 punti
In breve
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Finanza
08 aprile 2026 - 06.20
Brilla Hong Kong, in aumento del 2,82%, chiude a 25.824,43 punti.
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