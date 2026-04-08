EDF investe 240 milioni di euro per accelerare l'elettrificazione in Francia

(Teleborsa) - EDF, colosso energetico francese, sta investendo 240 milioni di euro per aiutare i consumatori e le imprese industriali ad acquistare pompe di calore e veicoli elettrici per il trasporto merci, e per sostenere l'installazione di impianti elettrici in Francia.



Attraverso un impegno di 240 milioni di euro, sia direttamente che tramite un fondo di sostegno a cui possono aderire altri partner, EDF si impegna ad accelerare la transizione verso soluzioni elettriche in Francia: attraverso il fondo di sostegno, verrà erogato un contributo forfettario di 1.000 euro, in aggiunta ai programmi esistenti come MaPrimeRénov, a 80.000 famiglie a basso reddito per l'installazione di una pompa di calore (HP) conforme ai più elevati standard francesi ed europei, in sostituzione di una caldaia a gas o a gasolio; attraverso il fondo di sostegno, verranno concessi 30 milioni di euro in sovvenzioni per l'acquisto a favore degli operatori del trasporto che convertono i camion diesel in veicoli elettrici per il trasporto merci (limitatamente a un massimo di due veicoli per PMI). Il sussidio medio sarà di 15.000 euro per camion. Inoltre, entro tre anni saranno stanziati 50 milioni di euro per l'installazione di 180 stazioni di ricarica per camion elettrici a lunga percorrenza in tutta la Francia continentale. Queste stazioni, accessibili a tutti, consentiranno agli autisti di ricaricare i propri veicoli lungo i percorsi; 80 milioni di euro saranno destinati al sostegno di progetti per l'insediamento di nuove industrie ad alto consumo energetico in Francia. EDF offrirà siti "chiavi in ??mano" con allacciamento alla rete, riducendo così i tempi di avviamento industriale.



"Da 80 anni, il Gruppo EDF fornisce ai francesi energia elettrica competitiva, sovrana e a basse emissioni di carbonio - ha commentato il CEO Bernard Fontana - Oggi, più che mai, vogliamo accelerare l'elettrificazione degli usi per aiutare il Paese a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, in particolare gas e petrolio. Con questo impegno finanziario di 240 milioni di euro, EDF intraprende azioni concrete per sostenere le famiglie, gli operatori dei trasporti e le imprese industriali nell'elettrificazione dei loro usi e per incoraggiare la creazione di nuove attività in Francia, al servizio del potere d'acquisto e della sovranità energetica e industriale francese".



(Foto: Hcazenave | Dreamstime.com)

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