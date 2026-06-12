Acquisti sui listini USA con spiragli di pace in Iran, debutto boom per SpaceX

(Teleborsa) - Seduta positiva per Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,56% a 51.133 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.419 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,46%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,08%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti materiali
(+1,73%), energia
(+1,45%) e finanziario
(+1,16%). Il settore beni di consumo secondari
, con il suo -1,00%, si attesta come peggiore del mercato.
I mercati e il settore tech restano in fermento con SpaceX che registra un balzo di oltre il 23% a 166,20 dollari
, dopo non essere riuscita a fare prezzo nelle prime fasi del suo esordio odierno sul Nasdaq
, in quella che è la maggior IPO di sempre.Nuovo record anche per Elon Musk
che diventa la prima persona al mondo con un patrimonio che supera i 1.000 miliardi di dollari
e che ha dichiarato: "Ho continuato a dare tutto me stesso, ma davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita
. A dire il vero, lo dicevo apertamente: 'Guardate, probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque; perché se non lo facciamo noi, se non c'è una nuova azienda che entra nel settore spaziale, non diventeremo mai una civiltà veramente proiettata nello spazio'".
"SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e, in definitiva, oltre
", ha aggiunto Musk.
Il sentiment continua a beneficiare anche dell’ottimismo sul fronte geopolitico,
sostenuto dalle attese per un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran che potrebbe coinvolgere l'intera area del Golfo Persico, nonostante i segnali contrastanti delle ultime ore.
Dall'agenda macro odierna, secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori
è stimato in rialzo a 48,9 punti rispetto ai 44,8 punti del mese di maggio
e superiore alle attese degli analisti che si attendevano un livello in aumento fino a 46,1 punti.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Verizon Communication
(+2,13%), Goldman Sachs
(+2,06%), JP Morgan
(+2,03%) e Honeywell International
(+1,89%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon
, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.
Vendite su Nike
, che registra un ribasso dell'1,54%.
Sottotono Apple
che mostra una limatura dell'1,35%.
Deludente Salesforce
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, ARM Holdings
(+7,96%), Seagate Technology
(+6,83%), Intel
(+6,17%) e Western Digital
(+5,90%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Adobe Systems
, che continua la seduta con -6,81%.
Pessima performance per DoorDash
, che registra un ribasso del 4,27%.
Seduta negativa per Autodesk
, che mostra una perdita del 2,97%.
Sotto pressione Axon Enterprise
, che accusa un calo del 2,51%.