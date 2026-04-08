Interpump Group, depositate le liste per il rinnovo del CdA

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2026, Interpump Group , gruppo industriale quotato su Euronext STAR Milan e specializzato nella produzione di pompe ad alta pressione, ha reso note le liste depositate per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.



La lista di maggioranza è stata presentata da Gruppo IPG Holding, azionista con il 23,422% del capitale, che ha depositato candidature sia per il CdA sia per il collegio sindacale. Una lista di minoranza per il CdA è stata presentata da un gruppo di azionisti che detiene complessivamente il 4,564% del capitale, mentre un ulteriore gruppo con il 4,598% ha presentato una lista di minoranza per il collegio sindacale.



Gruppo IPG Holding ha inoltre depositato una proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis TUF relativa al punto all'ordine del giorno sulla nomina del consiglio di amministrazione.

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