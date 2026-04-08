New York: giornata negativa in Borsa per APA Corporation

(Teleborsa) - Pressione sulla holding attiva nel campo dell'energia , che perde terreno, mostrando una discesa del 12,48%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di APA Corporation rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 38,68 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,83. L'equilibrata forza rialzista di APA Corporation è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 41,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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