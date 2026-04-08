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/ Perde l'EURO STOXX Oil & Gas sul mercato di Eurozona
Perde l'EURO STOXX Oil & Gas sul mercato di Eurozona
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
08 aprile 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto petrolifero europeo
, che retrocede a 591,15 punti, in netto calo del 2,14%.
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