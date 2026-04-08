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Perde l'EURO STOXX Oil & Gas sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Oil & Gas sul mercato di Eurozona
Profondo rosso per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 591,15 punti, in netto calo del 2,14%.
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