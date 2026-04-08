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Piazza Affari: peggiora il comparto oil italiano

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Piazza Affari: peggiora il comparto oil italiano
Viene venduto parecchio l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 27.721,34 punti.
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