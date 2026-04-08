Ubaldi Costruzioni, 2025 coerente con aspettative, fiduciosi per backlog in ulteriore crescita

Ubaldi Costruzioni





(Teleborsa) -è un'impresa italiana specializzata nel settore dell'ingegneria e delle costruzioni, con una consolidata esperienza nella realizzazione di infrastrutture viarie, opere civili e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. La società opera prevalentemente nel Centro Italia, gestendo commesse pubbliche e private legate alla manutenzione straordinaria e alla ricostruzione post-sisma. La società prosegue il proprio percorso di crescita indipendentemente dalla conclusione del PNRR, puntando a un 2026 caratterizzato da un ulteriore incremento della capacità produttiva e della marginalità."L’, pienamente coerente anche rispetto ai report di ricerca che erano stati diffusi in relazione alla società", esordisce, Presidente del Consiglio di amministrazione di Ubaldi Costruzioni, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.Tra i dati più significativi del 2025, Picarelli sottolinea "l’incremento delche si attesta a circa 45 milioni, nello specifico a 44,6 milioni, e l’che sale di oltre il 35% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi intorno agli 8,6 milioni. E soprattutto, al di là dell’che si attesta intorno ai 5 milioni, l’aspetto fondamentale è dato dallache sale da 1,3 a oltre 8 milioni, incrementata dalla, dall', dele della positività dei; questo fatto ha prodotto una cassa positiva che per noi è un motivo di grande importanza e di."“Gli altri elementi di bilancio, sia patrimoniali che finanziari, risultano in linea con le aspettative dell'azienda. Pertanto, lee nella relazione di gestione sicuramente le analizzeremo in maniera più dettagliata, ma siamo estremamente confidenti che il 2026 possa essere anche questo coerente con le nostre aspettative”., Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni, evidenzia come l'azienda non abbia svolto un'intensa attività in relazione al, ma "abbiamo comunque approcciato alcune opportunità, come hanno fatto i nostri concorrenti; tuttavia, lenon ci hanno permesso un approccio esteso. Per cui il nostro, che èed è, in realtà ha, che completeremo entro il 30 giugno."Le opportunità di mercato rimangono rilevanti, con un focus specifico sugli interventi per ile il miglioramento. "Abbiamo avuto un’relativa alla manutenzione straordinaria degli immobili della, per la quale pochi giorni fa abbiamo siglato un; abbiamo individuatosempre con leper un valore di", aggiunge l'Ad.Per quest'anno "siamo estremamenteche avremo unche crescerà molto più di quello che riusciremo a mettere a terra quest'anno, che comunque sarà un esercizio importante, superiore a quello del 2025"."Siamo molto fiduciosi riguardo aiche devono ancora sviluppare appieno la propria forza, essendo ancora al 23% dello sviluppo dei lavori nel cratere del sisma 2016. Inoltre, come anticipato, siamo legati al mondo del; stiamo già facendo dei lavori importanti nell’ambito delle gare che riguardano il ripristino delle alluvioni significative che abbiamo avuto negli ultimi anni ine nelle. Purtroppo, negli ultimi giorni si è aggiunta anche l’alluvione a, nelle Marche e dove siamo tra Abruzzo e Molise".Il settore del, ribadisce Massimo Ubaldi, "è un. Siamo fiduciosi di poter avere un. Oltretutto, questi sono appalti di lavoro che ci interessano in modo particolare perchée ci consentono di mantenerci su uncome quello sviluppato in questi anni."