Ubaldi Costruzioni, 2025 coerente con aspettative, fiduciosi per backlog in ulteriore crescita

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni
è un'impresa italiana specializzata nel settore dell'ingegneria e delle costruzioni, con una consolidata esperienza nella realizzazione di infrastrutture viarie, opere civili e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. La società opera prevalentemente nel Centro Italia, gestendo commesse pubbliche e private legate alla manutenzione straordinaria e alla ricostruzione post-sisma. La società prosegue il proprio percorso di crescita indipendentemente dalla conclusione del PNRR, puntando a un 2026 caratterizzato da un ulteriore incremento della capacità produttiva e della marginalità.
"L’esercizio 2025 è stato pienamente coerente rispetto alle aspettative dell’azienda
, pienamente coerente anche rispetto ai report di ricerca che erano stati diffusi in relazione alla società", esordisce Gennaro Picarelli
, Presidente del Consiglio di amministrazione di Ubaldi Costruzioni, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.
Tra i dati più significativi del 2025, Picarelli sottolinea "l’incremento del valore della produzione
che si attesta a circa 45 milioni, nello specifico a 44,6 milioni, e l’Ebitda
che sale di oltre il 35% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi intorno agli 8,6 milioni. E soprattutto, al di là dell’utile di esercizio
che si attesta intorno ai 5 milioni, l’aspetto fondamentale è dato dalla posizione finanziaria netta
che sale da 1,3 a oltre 8 milioni, incrementata dalla gestione della cassa
, dall'avanzamento dei lavori
, del fatturato
e della positività dei margini
; questo fatto ha prodotto una cassa positiva che per noi è un motivo di grande importanza e di grande soddisfazione
."
“Gli altri elementi di bilancio, sia patrimoniali che finanziari, risultano in linea con le aspettative dell'azienda. Pertanto, le prospettive anche di quest'anno sono assolutamente confortanti
e nella relazione di gestione sicuramente le analizzeremo in maniera più dettagliata, ma siamo estremamente confidenti che il 2026 possa essere anche questo coerente con le nostre aspettative”.Massimo Ubaldi
, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni, evidenzia come l'azienda non abbia svolto un'intensa attività in relazione al PNRR
, ma "abbiamo comunque approcciato alcune opportunità, come hanno fatto i nostri concorrenti; tuttavia, le tempistiche così stringenti
non ci hanno permesso un approccio esteso. Per cui il nostro backlog
, che è cresciuto molto
ed è superiore ai 215 milioni
, in realtà ha poca quota di PNRR
, che completeremo entro il 30 giugno."
Le opportunità di mercato rimangono rilevanti, con un focus specifico sugli interventi per il dissesto idrogeologico
e il miglioramento delle infrastrutture viarie
. "Abbiamo avuto un’aggiudicazione importante
relativa alla manutenzione straordinaria degli immobili della Regione Marche
, per la quale pochi giorni fa abbiamo siglato un accordo da 17 milioni
; abbiamo individuato altri appalti minori
sempre con le amministrazioni locali
per un valore di altri 3 milioni circa
", aggiunge l'Ad.
Per quest'anno "siamo estremamente fiduciosi
che avremo un portafoglio lavori
che crescerà molto più di quello che riusciremo a mettere a terra quest'anno, che comunque sarà un esercizio importante, superiore a quello del 2025".
"Siamo molto fiduciosi riguardo ai lavori più importanti legati al sisma
che devono ancora sviluppare appieno la propria forza, essendo ancora al 23% dello sviluppo dei lavori nel cratere del sisma 2016. Inoltre, come anticipato, siamo legati al mondo del dissesto idrogeologico
; stiamo già facendo dei lavori importanti nell’ambito delle gare che riguardano il ripristino delle alluvioni significative che abbiamo avuto negli ultimi anni in Emilia-Romagna
e nelle Marche
. Purtroppo, negli ultimi giorni si è aggiunta anche l’alluvione a Vasto
, nelle Marche e dove siamo tra Abruzzo e Molise".
Il settore del dissesto idrogeologico
, ribadisce Massimo Ubaldi, "è un campo in cui siamo forti e pensiamo di incrementare di molto la nostra capacità produttiva
. Siamo fiduciosi di poter avere un backlog ancora più importante
. Oltretutto, questi sono appalti di lavoro che ci interessano in modo particolare perché garantiscono margini più alti
e ci consentono di mantenerci su un Ebitda importante
come quello sviluppato in questi anni."