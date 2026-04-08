UK, i prezzi delle case scendono inaspettatamente a marzo

(Teleborsa) - I prezzi delle case nel Regno Unito sono scesi dello 0,5% a marzo 2026 (rispetto allo +0,3% di febbraio e al +0,2% atteso dagli analisti), secondo l'Halifax House Price Index. Il prezzo medio degli immobili è ora di 299.677 sterline. La crescita annuale è rallentata al +0,8%, rispetto al +1,2% del mese precedente e contro attese per un +1,5%.



"Il recente rallentamento del mercato immobiliare riflette la diffusa incertezza legata al conflitto in Medio Oriente - ha detto Amanda Bryden, responsabile dei mutui di Halifax - Le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi dell'energia hanno spinto al rialzo le aspettative di inflazione, il che a sua volta ha portato a un aumento dei tassi ipotecari, riducendo la fiducia in un taglio dei tassi di interesse quest'anno e smorzando lo slancio iniziale del mercato osservato all'inizio dell'anno".



"L'effetto sui prezzi delle case dipenderà in gran parte dalla durata di queste pressioni e dalle implicazioni più ampie per l'economia e la disoccupazione - ha aggiunto - I tassi ipotecari sono un fattore chiave per gli acquirenti, in particolare per coloro che acquistano casa per la prima volta, che devono già bilanciare la difficoltà di risparmiare per l'acconto con il costo del prestito. Di conseguenza, molti probabilmente monitoreranno attentamente l'andamento dei tassi ipotecari prima di prendere una decisione sull'acquisto di una casa. In questo contesto, la consulenza professionale può svolgere un ruolo importante nell'aiutare le persone a comprendere le proprie opzioni e a prendere decisioni informate e adatte alle loro specifiche esigenze".



(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)

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