Milano 10:45
47.006 -0,18%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:45
10.585 -0,22%
Francoforte 10:45
23.804 -1,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido -0,04%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10.750,5. Rischio di discesa fino a 10.318,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 11.182,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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