Milano 10:46
47.000 -0,19%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:46
10.584 -0,23%
Francoforte 10:46
23.807 -1,14%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,13%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 47.030,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,13%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,13%, a quota 47.030,86 in apertura.
Condividi
```