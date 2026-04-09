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Francoforte: perdite consistenti per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: perdite consistenti per Lufthansa
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del vettore aereo tedesco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,886 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,762. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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