Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per SOL

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , in guadagno del 2,96% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di SOL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di SOL . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,83 Euro. Primo supporto visto a 57,93. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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