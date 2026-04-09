Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per SOL
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, in guadagno del 2,96% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di SOL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di SOL. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,83 Euro. Primo supporto visto a 57,93. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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