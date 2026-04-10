Francoforte: balza in avanti Lufthansa

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del vettore aereo tedesco rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,172 Euro, mentre i supporti sono stimati a 7,89. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,454.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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