Milano 11:14
47.313 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:14
10.567 -0,32%
Francoforte 11:14
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Seduta debole per il CABLE, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3407.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3443. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3387. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3368.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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