Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile
Seduta debole per il CABLE, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3407.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3443. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3387. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3368.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)