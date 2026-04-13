Milano 11:17
47.322 -0,60%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:17
10.567 -0,32%
Francoforte 11:17
23.602 -0,85%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,51%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.986,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,51%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,51%, dopo aver aperto a 3.986,22 punti.
Condividi
```