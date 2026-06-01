Gentili Mosconi: TP ICAP Midcap conferma Buy, target price alzato a 4,70 euro. Upside del 47%

(Teleborsa) - Gli analisti di TP ICAP Midcap confermano la raccomandazione Buy su Gentili Mosconi e alzano il target price a 4,70 euro per azione dai precedenti 4,20, indicando un potenziale upside del 47%.



Nel report, TP ICAP Midcap evidenzia come, in un contesto in cui il settore dei beni personali di lusso continua a essere sotto pressione, Gentili Mosconi abbia registrato nel primo trimestre risultati in netto contrasto con quelli del comparto. Secondo gli analisti, la crescita è stata sostenuta soprattutto dai segmenti più differenziati, in particolare accessori e attività di lavorazione, confermando la validità di un modello industriale che copre l’intera catena del valore.



Alla luce del momentum osservato, TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo la stima di crescita organica al 4% dal precedente 2% e ha aumentato il target price a €4,70 da €4,20. La revisione riflette una maggiore visibilità sulla qualità della crescita e una riduzione del WACC al 9% dal 9,6%, grazie a un minore premio per il rischio di integrazione, alla luce dell’esecuzione degli impegni assunti dalla società in fase di IPO.



I ricavi del primo trimestre 2026 si sono attestati a €16,9 milioni, in crescita del 56,7% su base annua. Gli analisti attribuiscono il risultato sia al contributo delle recenti acquisizioni, Manifatture Tessili Bianchi 1981 e, in misura minore, Cesare Gatti, che hanno apportato circa €5,1 milioni di ricavi aggiuntivi, sia a una crescita organica del 9,6%, giudicata particolarmente solida in un contesto di mercato ancora complesso.



A livello di segmenti, TP ICAP Midcap sottolinea che gli accessori hanno rappresentato il principale motore della crescita con un incremento del 26%, mentre le attività di lavorazione hanno registrato una crescita dell’8,8%, beneficiando dell’espansione dei servizi a maggiore valore aggiunto. Positivo anche l’andamento degli accessori per la casa, in crescita del 33,9%, sebbene su una base più contenuta. I tessuti hanno invece registrato una flessione organica di circa il 9,8%, in linea con il trend osservato nel settore.



Secondo TP ICAP Midcap, questo profilo di crescita conferma la solidità del posizionamento strategico di Gentili Mosconi. Gli analisti evidenziano come il gruppo valorizzi pienamente l’“italianità”, creando valore attraverso attività quali design, stampa, tintura e qualità delle finiture, combinando competenze artigianali e capacità tecnologiche avanzate. In un mercato del lusso in cui la differenziazione dei brand dipende sempre più da questi elementi, la qualità dell’esecuzione rappresenta un fattore determinante nella selezione dei fornitori.



Il report sottolinea inoltre come il processo di integrazione verticale realizzato attraverso le acquisizioni stia trasformando progressivamente Gentili Mosconi in un operatore premium “one-stop-shop”, capace di coprire una porzione sempre più ampia della catena del valore. Secondo TP ICAP Midcap, questa evoluzione rappresenta una leva importante per guadagnare quote di mercato in una fase di razionalizzazione della base fornitori del settore, favorendo al tempo stesso una progressiva premiumizzazione del mix di prodotti e clienti.



Infine, gli analisti evidenziano che la struttura finanziaria del gruppo rimane solida, con una posizione finanziaria netta positiva pari a €7,6 milioni a fine marzo 2026, nonostante il fisiologico assorbimento di capitale circolante legato alla stagionalità dell’attività.

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